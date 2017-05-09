35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

Каждая из фотографий Великой Отечественной войны — шедевр хотя бы потому, что сделана она была в нереальных условиях.

Сейчас нам трудно это представить, но 72 года назад месяц май стал одним из самых счастливых в истории страны, но счастливым по-особенному — с надрывом и слезами. Закончилась война, а вместе с ней бомбежки, страх не проснуться утром, свист пуль, вой сирен, горечь от потери боевых товарищей. Встретить победу суждено было немногим — миллионы людей, и на фронте, и в тылу, так и не увидели этот долгожданный май.





До нас, знающих о событиях того времени по учебникам истории и рассказам дедушек и бабушек, голос войны все же доносится со снимков, сделанных бесстрашными фотожурналистами, которые, рискуя жизнью, запечатлевали уникальные, а часто и очень страшные лики войны. Каждая из фотографий Великой Отечественной войны — шедевр хотя бы потому, что сделана она была в нереальных условиях.





Комбат. Фотограф Макс Альперт.









«Комбат» — одна из самых известных фотографий времен Великой Отечественной войны, сделанная советским фотографом Максом Альпертом. На фотографии запечатлен младший политрук А.Г. Еременко, поднимающий солдат в атаку, за несколько секунд до гибели.





Знамя Победы над рейхстагом. Фото Евгения Халдея.









Первый флаг был установлен вдали от рейхстага, на крыше штаба 8-й гвардейской армии, возле скульптуры орла, восседавшего на земном шаре. Второй — над Бранденбургскими воротами. Когда Халдей добрался до рейхстага, флагов было установлено уже очень много. Наткнувшись на нескольких бойцов, он достал свой флаг и попросил их помочь забраться на крышу. Найдя удобную точку для съемки, он отснял две кассеты.





На Курской дуге. Танкисты и подбитый танк «Тигр».









Командир танка лейтенант Б.В. Смелов показывает пробоину в башне немецкого танка «Тигр», подбитого экипажем Смелова, лейтенанту Лихнякевичу. Эту пробоину сделал обычный бронебойный снаряд из 76-миллиметрового танкового орудия, поэтому снимок часто использовался в пропагандистских целях, показывая, что новейшие и сильнейшие немецкие танки можно пробить нашим Т-34.





Лидия Литвяк, пилот истребительного авиаполка, после боевого вылета на крыле своего истребителя Як-1Б.









1 августа 1943 года Лидия Литвяк совершила четыре боевых вылета, в ходе которых сбила лично два самолета противника и один в группе, но из четвертого вылета она не вернулась — ее самолет был поврежден очередью немецкого истребителя и пропал без вести.





Советский солдат с чешским ребенком на руках.









Девушка-снайпер 1-го Прибалтийского фронта, 1944 год.









Старший сержант И. Киреев стреляет из трофейного немецкого гранатомета во время ночного боя в городе Бреслау.









Советские солдаты в перерывах между боями.









Залп советских реактивных установок «Катюша» на подступах к Выборгу.









Пулеметчик гвардии рядовой Ефим Костин, награжденный орденом Красной Звезды.













Советские солдаты в атаке под Ленинградом во время начала прорыва блокады.













Советские разведчики в бою.









«Горе», фото Дмитрия Бальтерманца.









Дитя войны.













Пулеметчица Зина Козлова.









Советский боец дает прикурить пленным немцам.









Награждение молодого героя.









Убитый мальчик Витя Черевичкин с голубем в руках.









Пост противовоздушной обороны на крыше гостиницы «Москва» в столице страны.









Налет немецкой авиации на Москву 26 июля 1941 года.









Летчик собирает пулеметную ленту.









Известнейшая фотография Марка Маркова—Гринберга, сделанная в 1943 году и ставшая символом мужества и героизма советских солдат.













Батарея ведет огонь по обороняющимся немецким войскам. Белоруссия, лето 1944 года.









Под гусеницами танка. Фото Марка Маркова-Гринберга.













Фонтан «Детский хоровод» на вокзальной площади Сталинграда после налета фашистской авиации.









Качели войны.









Советские бойцы с кошкой на руках в Сталинграде.









Гибель советского солдата во время атаки.









Фото Марка Маркова-Гринберга.









22 июня 1941 года, где-то на юго-западе СССР. Дети прячутся от бомбежки.









Мария Тимофеевна Шальнева (Ненахова), ефрейтор 87-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона, регулирует движение военной техники недалеко от рейхстага в Берлине, май 1945 г.









Советский летчик кормит голубей в минуты отдыха.













Советские воины спят в машинах на одной из площадей Праги. Чехословакия, 1945 год.













Жители Праги приветствуют автомобиль с советскими военными.



