Минутой молчания участники мероприятия почтили память солдат, погибших на полях боевых сражений, после чего возложили цветы к Вечному огню.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев возложил цветы к Вечному огню, сообщает сообщает Казинформ





Таким образом была открыта торжественная церемония возложения «Гирлянд славы» к монументу защитников Родины в Астане. Отдать дань Великой Победе пришли депутаты Парламента РК, члены Кабмина РК, ветераны Великой Отечественной войны и рядовые граждане.





На площади у монумента «Отан қорғаушылар» звучали песни военных лет, а у Вечного огня был построен Почетный караул.





Минутой молчания участники мероприятия почтили память солдат, погибших на полях боевых сражений, после чего возложили цветы к Вечному огню.





К слову, возле монумента «Отан қорғаушылар», в парке «Студенческий» был развернут палаточный городок - здесь были установлены 11 армейских палаток, в том числе и 3 ВИП-палатки. В них были накрыты праздничные столы для ветеранов войны и тружеников тыла.





Азамат Сыздыкбаев.



