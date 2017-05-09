Нурсултан Назарбаев возложил цветы к Вечному огню
9 мая 2017, 11:29
Минутой молчания участники мероприятия почтили память солдат, погибших на полях боевых сражений, после чего возложили цветы к Вечному огню.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев возложил цветы к Вечному огню, сообщает Казинформ.
Таким образом была открыта торжественная церемония возложения «Гирлянд славы» к монументу защитников Родины в Астане. Отдать дань Великой Победе пришли депутаты Парламента РК, члены Кабмина РК, ветераны Великой Отечественной войны и рядовые граждане.
На площади у монумента «Отан қорғаушылар» звучали песни военных лет, а у Вечного огня был построен Почетный караул.
Минутой молчания участники мероприятия почтили память солдат, погибших на полях боевых сражений, после чего возложили цветы к Вечному огню.
К слову, возле монумента «Отан қорғаушылар», в парке «Студенческий» был развернут палаточный городок - здесь были установлены 11 армейских палаток, в том числе и 3 ВИП-палатки. В них были накрыты праздничные столы для ветеранов войны и тружеников тыла.
Азамат Сыздыкбаев.
Фото: biss.kz.
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