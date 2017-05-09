Атамбаев: День Победы 1945 года останется в памяти жителей Кыргызстана навечно

Президент республики подчеркнул, что во время войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в Кыргызстане.

Изнурительные годы Великой Отечественной войны и День Победы останутся в памяти народа Кыргызстана навечно, заявил во вторник во время митинга-реквиема, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне президент республики Алмазбек Атамбаев, сообщает сообщает РИА Новости





"В истории нашей Родины есть события, которые мы будем помнить всегда. И наши потомки, я уверен, будут помнить. Они не забываются и живут в наших сердцах вечно. Таковыми для нашего народа стали долгие и изнурительные четыре года Великой Отечественной войны и, конечно же, долгожданный День Победы — 9 Мая 1945 года", — сказал Атамбаев.





Президент напомнил, что в годы Великой Отечественной войны почти каждый мужчина-кыргызстанец был призван на фронт и больше трети из них не вернулись с полей сражений. "За стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против захватчиков, свыше 150 тысяч бойцов и командиров из Кыргызстана были награждены орденами и медалями, 74 было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а 22 наших земляка стали полными кавалерами ордена Славы", — отметил он.





Президент республики подчеркнул, что во время войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в Кыргызстане. "Простые кыргызские семьи делились с ними последним куском хлеба и одеждой. Многие беженцы на всю жизнь обрели в краю Ала-Тоо свою вторую Родину, дети-сироты — новых родителей. Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира, но в первую очередь, конечно же, благодаря мужеству и героизму народов 15 республик Советского Союза, их сплоченности и воинскому братству", — заявил он.





Атамбаев выразил сожаление, что "в последние годы в России все громче слышны голоса тех, кто разжигает ксенофобию, вражду между нашими братскими народами" и призвал "бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии". "Наш народ помнит свои корни и всегда будет рядом с братской Россией, в том числе и в трудные для нее дни, как это мы уже показали в годы Великой Отечественной войны", — отметил он.



