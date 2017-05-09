Тысячи алматинцев приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу славы

В Алматы в День Победы жители и гости города пришли в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.





Аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что Победа была достигнута ценою колоссальных человеческих жертв. Казахстан, население которого тогда составляло более 6 миллионов человек, отправил на фронт порядка 20% своих граждан, из которых каждый второй погиб.





"Казахстанцы проявили героизм на всех фронтах войны, доблестно и самоотверженно сражаясь с жестоким врагом. Имена Бауыржана Момышулы, Талгата Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Сергея Луганского, Леонида Беды, Нуркена Абдирова и еще тысяч и тысяч казахстанцев золотыми буквами вписаны в историю великих подвигов той войны. Наш долг – сделать все, чтобы сберечь мир и согласие в независимом Казахстане, сохранить безоблачное небо над головами будущих поколений", — сказал глава города.





Бауыржан Байбек напомнил, что из 1,2 миллиона ушедших на фронт казахстанцев, более 160 тысяч были алматинцами.





В ходе торжественной церемонии собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания, после чего состоялось торжественное прохождение роты почетного караула и праздничный концерт. Актеры театра юного зрителя им. Г. Мусрепова воссоздали живые статуи Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Ивана Панфилова, Талгата Бигельдинова, Рахымжана Кошкарбаева, Малика Габдуллина, Сергея Луганского, проходит выставка боевой техники.





Все запланированные торжественные мероприятия завершатся праздничным салютом.







