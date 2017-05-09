В ЮКО в День Победы в рядах «Бессмертного полка» прошагали 1500 человек

На сегодняшний день в области насчитывается 233 ветеранов Великой Отечественной войны, 996 лиц приравненных к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 19199 тружеников тыла.

В Южно-Казахстанской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 72-ой годовщине Великой Победы, и началось с шествия «Бессмертного полка», в котором участвовали 1500 граждан, сообщает пресс-служба акима области.





На праздничном мероприятии военно-духовой оркестр исполнил тематический марш, после чего в парке имени Абая состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.





В мероприятии участие принял глава региона Жансеит Туймебаев, который поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также всех южноказахстанцев с 72-й годовщиной Победы.





«В годы Великой Отечественной войны наш народ, отцы и матеря, показали всему миру беспримерное мужество, высокий дух, стойкость и героизм. Поэтому день Победы - самый великий праздник для страны, мы должны всегда помнить и ценить бессмертный подвиг старшего поколения. Вы подарили нам самое бесценное – свободу и мирное небо, возможность жить и трудиться. Ваш подвиг, ваше мужество и героизм никогда не померкнуть в памяти потомков», - сказал Ж.Туймебаев в своем поздравительном слове.





На праздничном мероприятии для ветеранов ВОВ и тружеников тыла было организовано театрализованное представление о военной жизни, и предложена полевая каша.





Напомним, что из более 140 тысяч южноказахстанцев больше половины не вернулись на родную землю. В годы II Мировой войны 51 присвоено звание Героя Советского Союза, а 8 земляков награждены орденом «Славы».





На сегодняшний день в области насчитывается 233 ветеранов Великой Отечественной войны, 996 лиц приравненных к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 19199 тружеников тыла.



