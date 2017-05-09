В Астане стартует усиленная проверка документов
9 мая 2017, 13:07
Мероприятие проводится в рамках организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
С 10 по 31 мая в Астане пройдет оперативно-практическое мероприятие «Правопорядок», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
В рамках данного мероприятия предусмотрена усиленная проверка документов. Жителям и гостям столицы следует проявить понимание и при просьбе предъявить необходимые документы сотрудникам правоохранительных органов.
Главной задачей ОПМ «Правопорядок» является обеспечение безопасности всех жителей и гостей столицы и выявление незарегистрированных граждан. Мероприятие проводится в рамках организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
Фото: azh.kz.
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