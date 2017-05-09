На выборах в Южной Корее проголосовало более половины избирателей

Голосование завершится в 20.00 по местному времени (17.00 аст).

Больше половины избирателей Южной Кореи уже проголосовали на досрочных президентских выборах, которые начались около 09:00 по местному времени (06:00 аст). Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Национальную избирательную комиссию , передает , передает РБК





По состоянию на 13:00 по местному времени (10:00 аст) явка избирателей составила 55,4%, отмечает агентство.





В стране работает 13 тысяч 964 избирательных участка. В выборах планируют принять участие 82% граждан Южной Кореи - 42,4 млн человек из 51 млн. ​Голосование завершится в 20.00 по местному времени (17.00 аст).





На пост президент Южной Кореи претендуют 13 кандидатов. Однако, как ранее сообщало агентство, лидирует трое из них: представитель Либеральной демократической партии Мун Чжэ Ин, представитель консервативной партии «Корейская свобода» Хон Чжун Пхе и представитель левоцентристской «Народной партии» Ан Чхоль Су. По данным соцопроса, опубликованного 3 мая, за Мун Чжэ Ина хотели отдать свои голоса 42,4% избирателей, а за Хон Чжун Пхё и Ан Чхоль Су по — 18,6% корейцев.





Досрочные выборы в Южной Корее были организованы после того, как бывший президент Пак Кын Хе досрочно покинула свой пост. Ее обвиняли в том, что она предоставила своей подруге Чхве Сун Силь доступ к секретным данным, нарушив таким образом Конституцию страны.





В декабре 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе. В марте 2017 года Конституционный суд Южной Кореи поддержал это решение.



