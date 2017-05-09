Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Ирландии поймали шестижаберную акулу невиданных размеров

9 мая 2017, 13:48

Рыболов-любитель поймал у побережья Ирландии гигантскую шестижаберную акулу длиной около семи с половиной метров и весом около 680 кг. Это самая большая акула этого вида, когда-либо пойманная на удочку в Европе.

Англичанин Бен Бонд полтора часа в одиночку боролся с огромной рыбой. После изнурительной схватки ему удалось поднять добычу на поверхность и сфотографировать. Затем он снял акулу с крючка и выпустил на свободу, сообщает ВВС.

Шестижаберная акула - самая крупная акула из семейства многожаберных. Она обитает на больших глубинах и питается главным образом рыбой, в том числе меньшими по размеру собратьями, но иногда охотится и на тюленей.

По данным энциклопедии, размеры шестижаберных акул не превышают 5,5 метра.

26-летнему рыболову-любителю и раньше доводилось ловить акул, но такие крупные рыбины ему еще не попадались на крючок.

В разговоре с ВВС он сказал, что не испытывал никакого страха, пока вытягивал гигантскую акулу, и даже заглянул прямо в ее челюсти, которые, по его словам, были "очень массивными".

"Пожалуй, самым приятным было наблюдать, как она уплывала. Я не хотел убивать такое восхитительное существо", - признался Бонд.

В управлении по делам рыболовства Ирландии оценили фотографию пойманной акулы и назвали ее "настоящим чудовищем морских глубин".

"Поскольку акулу выпустили и она не была взвешена на берегу, точный вес ее назвать сложно. Тем не менее, похоже, что эта акула - одна из самых больших рыб, когда-либо пойманных на удочку в Европе", - сказала ВВС представитель ведомства.

"Этот вид промысла легален", - добавила она.

В Ирландии разрешено спортивное рыболовство, при котором пойманную рыбу не убивают, а отпускают на волю.

Фото: BBC.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...