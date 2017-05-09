В Ирландии поймали шестижаберную акулу невиданных размеров

Рыболов-любитель поймал у побережья Ирландии гигантскую шестижаберную акулу длиной около семи с половиной метров и весом около 680 кг. Это самая большая акула этого вида, когда-либо пойманная на удочку в Европе.

Англичанин Бен Бонд полтора часа в одиночку боролся с огромной рыбой. После изнурительной схватки ему удалось поднять добычу на поверхность и сфотографировать. Затем он снял акулу с крючка и выпустил на свободу, сообщает сообщает ВВС





Шестижаберная акула - самая крупная акула из семейства многожаберных. Она обитает на больших глубинах и питается главным образом рыбой, в том числе меньшими по размеру собратьями, но иногда охотится и на тюленей.





По данным энциклопедии, размеры шестижаберных акул не превышают 5,5 метра.





26-летнему рыболову-любителю и раньше доводилось ловить акул, но такие крупные рыбины ему еще не попадались на крючок.





В разговоре с ВВС он сказал, что не испытывал никакого страха, пока вытягивал гигантскую акулу, и даже заглянул прямо в ее челюсти, которые, по его словам, были "очень массивными".





"Пожалуй, самым приятным было наблюдать, как она уплывала. Я не хотел убивать такое восхитительное существо", - признался Бонд.





В управлении по делам рыболовства Ирландии оценили фотографию пойманной акулы и назвали ее "настоящим чудовищем морских глубин".





"Поскольку акулу выпустили и она не была взвешена на берегу, точный вес ее назвать сложно. Тем не менее, похоже, что эта акула - одна из самых больших рыб, когда-либо пойманных на удочку в Европе", - сказала ВВС представитель ведомства.





"Этот вид промысла легален", - добавила она.





В Ирландии разрешено спортивное рыболовство, при котором пойманную рыбу не убивают, а отпускают на волю.



