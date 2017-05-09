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Ева Лонгория пригласила Димаша Кудайбергена выступить в Париже

9 мая 2017, 13:56

Благотворительный вечер Global Gift Gala состоится 16 мая.

Американская Актриса Ева Лонгория пригласила Димаша Кудайбергена выступить на благотворительном вечере в Париже. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook, передает Zakon.kz.

Также мероприятие посетит известный ирландский актер Джеймс МакЭвой. Благотворительный вечер Global Gift Gala состоится 16 мая.

Global Gift Gala - международная инициатива по сбору средств нуждающимся, способствует пониманию проблем детей, семей и расширению прав женщин. Концерты Global Gift Gala проводятся ежегодно во многих городах по всему миру.



Фото: Facebook.

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