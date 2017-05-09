Парад Победы в Москве завершился

Замкнули колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг", которые проследовали за подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс".

Сводный военный оркестр покинул Красную площадь, исполняя марш "Прощание славянки", ознаменовав таким образом окончание военного парада в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает передает РИА Новости





После того, как знаменные группы Преображенского полка вынесли на Красную площадь государственный флаг РФ и знамя победы в Великой Отечественной войне, министр обороны России Сергей Шойгу поприветствовал военнослужащих, собравшихся на площади. Затем президент России Владимир Путин произнес торжественную речь, прозвучал гимн РФ и парадные расчеты начали торжественное шествие войск.





Военный парад традиционно открыли барабанщики Московского военно-музыкального училища министерства обороны России им. Халилова. После прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил — Сухопутных Войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота — на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.





Кроме них по площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.





В составе пешей колонны также прошел сводный парадный расчет девушек-военнослужащих от Военного университета Минобороны РФ, филиала Военной Академии материально-технического обеспечения им. Хрулева и Военно-космической академии им. Можайского.





После прохода "Кремлевских курсантов" — выпускников Московского высшего военного командного училища — Военный оркестр московского гарнизона освободил площадь для проезда колонны боевой техники.





Движение колонны военной техники открыл танк Т-34-85, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К". Продолжили механизированную колонну боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2", бронетранспортеры БТР-82а, БТР-МДМ и "Бумеранг", боевые машины десанта БМД-4М, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".





Во время Парада были продемонстрированы впервые участвующие в параде Победы новейшие "арктические" варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". Оба выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур.





Замкнули колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг", которые проследовали за подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс".



