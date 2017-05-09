В Австралии неизвестный размазал торт по лицу главы крупной авиакомпании

Сотрудники службы безопасности мероприятия задержали виновника инцидента и передали его полиции.

Неизвестный размазал торт по лицу исполнительного директора австралийской авиакомпании Qantas Алана Джойса во бизнес-конференции, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC.





Инцидент произошел на мероприятии в Перте, где Джойс рассказывал о перелетах, организуемых Qantas.





На видео, попавшем в сеть, видно, как мужчина в деловом костюме выходит на сцену, подходит к Джойсу и размазывает торт по его лицу.





Оратор покинул сцену, но затем вернулся к публике уже без пиджака, чтобы закончить свою речь, сообщает ABC.





По данным телеканала, сотрудники службы безопасности мероприятия задержали виновника инцидента и передали его полиции.







