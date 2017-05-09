Митингом у Вечного Огня начался праздник Победы в Павлодаре

В Павлодаре митинг-реквиемом «Стоящим насмерть во имя жизни» началось празднование Дня Победы, передает передает pavlodarnews.kz





- День Победы для нас - это праздник воспевания величия духа и славы нашего народа, яркое свидетельство мужества и самоотверженности наших соотечественников, - сказал аким области Булат Бакауов.





- Вам, участники боевых сражений и труженики тыла, мы обязаны мирным небом над головой. На фронт ушли тысячи наших земляков, многие из них не вернулись, остались на полях сражений. Помним мы и героический подвиг тех, кто снабжал армию хлебом, обмундированием и военной техникой. Нам выпала честь сохранить и приумножить ваш подвиг, традиции, сделать Казахстан процветающим. Мы перед вами в неоплатном долгу.





О своем боевом пути рассказал участник Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы Габдулла Мусин.









- В составе войск Третьего Белорусского фронта мы гнали фашистов, освобождая оккупированные города, - вспоминает Габдулла Мусин. - Дошли до Польши, здесь я получил ранение и провел в госпитале четыре месяца. Потом меня отправили домой. Пусть то, что увидели и пережили мы, фронтовики, никогда не выпадет на вашу долю. Пусть никогда не будет войны!





После Минуты Молчания участники митинга возложили венки и цветы у Вечного Огня.









Роза Мустафина.



