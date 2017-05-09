Аким СКО: «День Победы – это символ единства и силы духа нашего народа»

В парке Победы глава региона Кумар Аксакалов вместе с ветеранами возложил цветы и венки к Стеле Победы.

В Петропавловске в День Победы почтить память павших в Великой Отечественной войне и отдать дань уважения ветеранам пришли тысячи людей. Споздравительной речью к присутствующим обратился аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, сообщает пресс-служба акима области.





«Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Победа в Великой Отечественной войне продолжает оставаться символом национального единства, символом мужества и доблести нашего народа.В этот день мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с полей сражений во имя светлого будущего нашего народа.





Мы благодарны всем, кто в жесточайших условиях на фронте и в тылу освободил мир от фашизма ценой своей жизни.Бессмертная слава наших героев всегда будет в наших сердцах.





Вместе, плечом к плечу, на полях сражений, в окопах - представители разных национальностей и религий, объединенные общей целью, боролись за мир и будущее своих детей!День Победы – это символ единства и силы духа нашего народа!» - подчеркнул глава региона.





Кумар Иргибаевич отметил, что святая обязанность современного поколения – бережно передать бесценное наследие потомкам.





«На примере подвигов героев войны мы воспитаем новые поколения казахстанцев - патриотов своего края и Родины – Республики Казахстан.В Победе над фашизмом есть огромный вклад и жителей нашей области. В первые годы войны более 90 тысяч сынов и дочерей Северо-Казахстанской области с оружием в руках встали на защиту Родины. Каждый второй не вернулся с фронта.





Наши земляки участвовали в боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, форсировали реки.





Из числа североказахстанцев была сформирована легендарная 314-я стрелковая дивизия. На ее боевом счету – участие в героическом прорыве блокады Ленинграда, освобождение более 20 городов и свыше 1000 населенных пунктов.





Мы гордимся тем, что среди героев Великой Отечественной войны немало жителей Северо-Казахстанской области. Героями Советского Союза стали 55 наших земляков, 11 полными кавалерами ордена Славы. Десятки тысяч североказахстанцев получили боевые ордена и медали», - резюмировал аким области.





Также глава региона отметил, важную роль тружеников тыла.





«Время неумолимо. К огромному сожалению, с каждым годом ряды наших ветеранов становится все меньше и меньше. Мы обязаны сохранить в наших сердцах память об их героизме, верности долгу и любви к своей Родине. Наш святой долг – проявить максимум внимания и заботы к нашим ветеранам», - резюмировал аким области.





Затем Кумар Аксакалов вместе с ветеранами принял участие в церемонии возложения к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Цветы и венки в память о тех, кто не вернулся с полей сражений нескончаемым потоком приносили взрослые и дети.





После минуты молчания, ветераны войны и труженики тыла прошли по живому коридору, организованному молодёжью и жителями города. Героев войны встречали аплодисментами и цветами. Праздничное шествие продолжил парад курсантов Военного института Национальной гвардии РК «Песни Победы». За ними с портретами отцов, дедов и прадедов прошли участники акции «Бессмертный полк». Замкнул праздничную колонну автопарад «Салют, Победа!»





Мероприятие продолжилось театрализованным представлением и праздничной концертной программой «Подвигу жить в веках». Здесь же на театральной площади развернулась военно-полевая кухня, где желающие могли попробовать фронтовую кашу.





Далее в парке Победы глава региона Кумар Аксакалов вместе с ветеранами возложил цветы и венки к Стеле Победы.





В сквере вдоль центральной аллеи гости могли ознакомиться с выставочными экспонатами, фронтовыми миниатюрами, а также посетить мини-спектакли и концерт песен военных лет.



