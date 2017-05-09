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На юге Таиланда прогремели два взрыва, пострадали 40 человек

9 мая 2017, 15:46

Взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени около 14.00 по местному времени.

Два взрыва произошли во вторник рядом с супермаркетом таиландского города Паттани, 40 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.

Взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени около 14.00 по местному времени (13.00 аст). "Первая бомба была небольшой, никто не пострадал, вторая была огромной — я пока не знаю, был ли это заминированный автомобиль", — заявил агентству представитель полиции провинции Паттани Прича Прачумчаи (Preecha Prachumchai). "На данный момент 40 человек получили ранения, состояние одного из них — тяжелое", — добавил он.

В провинциях "крайнего юга" Таиланда — Наративат, Ялла и Паттани, граничащих с Малайзией, с 2004 года активно действуют группы мусульманских боевиков из сепаратистских организаций, требующих автономии для региона или отделения от Таиланда. За время конфликта в результате взрывов и обстрелов, которые происходят на "крайнем юге" еженедельно, в регионе погибли более 5,8 тысячи человек, в основном — гражданские лица.

Регион населен преимущественно этническими малайцами-мусульманами, в то время как большинство населения Таиланда составляют буддисты. В прошлом все три провинции входили в полунезависимый султанат Паттани, буферное государство между Сиамом (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия), и оказались в составе Сиама в начале XX века в результате серии англо-сиамских соглашений. Сепаратистские движения возникали в регионе и ранее.

Фото: Flickr / Jim Fruchterman.

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