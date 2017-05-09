Уникальную ленту Победы с именами 66 героев-акмолинцев раздавали в Кокшетау

Из Акмолинской области было призвано 89 867 человек, вернулись с войны лишь 37 169. В настоящее время в области проживают 115 ветеранов.

Сегодня в Кокшетау праздничные мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовали сежегодной акции «Лента Победы», сообщает пресс-служба акима Акмолинской области.





Уникальная лента Победы с именами 66 героев-акмолинцев выполнена в небесно-голубом цвете с полоской и элементами национального орнамента золотистого цвета по центру. По краю ленты размещено изображение ордена Отечественной войны, что символизирует отвагу и мужество казахстанского народа, проявленные в Великой Отечественной войне. В ленты вписаны имена наших земляков Героев Советского Союза Талгата Бегельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, Малика Габдуллина, Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева и других.





В ходе акции активисты не только бесплатно раздавали ленты, но и рассказывали, как их нужно правильно носить – у сердца, сложенную петлей.









Продолжилось мероприятие торжественным митингом в честь Дня Победы, автопарадом ретро машин и шествием «Бессмертный полк», где сотни кокшетауцев с портретами героев-победителей прошли по центральным улицам города.





Отметим, из Акмолинской области было призвано 89 867 человек, вернулись с войны лишь 37 169. В настоящее время в области проживают 115 ветеранов.





Также в День Победы жители и гости города пришли к мемориалу Вечный огонь,чтобы возложить цветы и почтить память павших воинов в Великой Отечественной войнеминутой молчания.





Вместе с тем,на центральной площади состоялось театрализованное представление «Мәңгілік естен кетпес отты жылдар!», торжественное возложение цветов к памятникам Т. Бегельдинова,М.Габдуллина и Вечному огню. Также для ветеранов войны и тружеников тыла была развернута военно-полевая кухня.



