В ВКО влюбленные пытались покончить жизнь самоубийством

Двое молодых людей в Зыряновске, предположительно, пытались покончить жизнь самоубийством забравшись на опору ЛЭП, передает передает YK-news.kz





Поздним вечером 6 мая в Зыряновске часть города была на время обесточена из-за двух влюбленных, забравшихся на опору ЛЭП. Об этом сообщил начальник Зыряновского РОВД Шалкар Кунанбаев.





Сообщение о том, что молодые люди находятся в опасности, поступило на телефон 102, рассказал главный полицейский района.





— В 20 часов 40 минут в дежурную часть сообщили, что двое забрались на высоковольтную опору, расположенную на горе позади тубдиспансера, — пояснил господин Кунанбаев. — Прибыв на место, мы обнаружили 21-летнего парня и 16-летнюю девушку, залезших на конструкцию ЛЭП.





По версии полицейского, ребята решили таким опасным образом выразить свой протест.





— Как они говорят, они любят друг друга и хотят вместе жить, — продолжает Шалкар Маратович. — Но в связи с тем, что девушка еще ученица, родители против этого.





Как сообщила старший участковый инспектор местной полицейской службы Зыряновского РОВД Жанна Касымжанова, молодые люди говорили, что намерены совершить самоубийство.





Вместе с сотрудниками РОВД на место происшествия приехал аким Зыряновского района Нуржан Токсеитов. Представители власти и закона приняли решение отключить электроэнергию до завершения спасательной операции.





— Это была вынужденная мера, чтобы обезопасить молодых людей, так как забрались они очень высоко, практически на самый верх опоры, — поделился подробностями начальник полиции. — Вместе с психологом школы № 7 Зульфирой Нурскеновой мы в течение 40 минут вели переговоры с молодежью.





К счастью, ребят удалось убедить спуститься. Никто из них не пострадал.





Господин Кунанбаев добавил, что с влюбленными и их родителями была проведена работа, а сейчас ведется следствие.





— Мы поговорили, постарались объяснить, что таким путем проблемы не решаются, — пояснил Шалкар Маратович. — По этому поводу возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РК «Доведение до самоубийства или до попытки самоубийства».



