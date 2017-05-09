Аким Алматинской области спел для ветеранов ВОВ

Аким Аламатинской области Амандык Баталов поздравил ветеранов ВОВ с 72-ой годовщиной Великой Победы. Празднование Победы, по традиции началось с возложения цветов к обелиску Славы и минуты молчания в память павших фронтовиков. Всего из Казахстана на защиту родины отправились более 1 млн. 200 тысяч бойцов. Из них 120 тысяч – Жетысуцы, сообщает пресс-служба акима области.





Затем театр основных праздновании перенесся на территорию парка «Жастар», где специально для ветераны ВОВ и тружеников тыла организаторы разбили палаточный лагерь в парке «Жастар», ветеранам помимо солдатской каши, было подано фронтовые сто грамм, за тех, кто героический пал в бою с фашистскими захватчиками. Творческие объединения Алматинсой области представили масштабное тематическое театрализованное представления. Эмоциональные краски сгустили участники бессмертного полка, которые прошли по центральной арене с портретами своих родственников-фронтовиков. После чего на сцену поднялся аким Алматинской области Аманадык Баталов.





«В Алматинской области сегодня проживает 190 ветеранов-фронтовиков, около 13 тысяч тружеников тыла. С чувством безмерной благодарности мы вновь и вновь поздравляем их с этим замечательным праздником и преклоняем колени перед бессмертным подвигом. Все мы знаем, что из 120 тысяч жетусуцев, отправившихся на фронт 50 тысяч не вернулись домой, отдав свои жизни за мирное небо», - отметил аким области. Слова поздравления в адрес ветеранов Амандык Баталов продолжил легендарной песней Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя».







