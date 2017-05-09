Уволен главный тренер ФК «Актобе»

Украинский специалист Игорь Рахаев освобождён от должности главного тренера ФК «Актобе», передаёт передаёт Казинформ





Рахаев пришёл в клуб перед началом нынешнего сезона. При нём «Актобе» выдал худший старт в истории, в девяти матчах одержав всего одну победу и набрав лишь шесть очков. На данный момент пятикратный чемпион Казахстана делит последнюю строчку в таблице с карагандинским «Шахтёром».





Одним из претендентов на пост наставника «Актобе» называется бывший главный тренер национальной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов. К ближайшему матчу на Кубок страны против «Атырау», которые состоится 10 мая, команду готовит местный специалист Игорь Прохницкий.





Берик Жарыкпаев.



