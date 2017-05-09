Уволен главный тренер ФК «Актобе»
9 мая 2017, 17:26
Одним из претендентов на пост наставника «Актобе» называется бывший главный тренер национальной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.
Украинский специалист Игорь Рахаев освобождён от должности главного тренера ФК «Актобе», передаёт Казинформ.
Рахаев пришёл в клуб перед началом нынешнего сезона. При нём «Актобе» выдал худший старт в истории, в девяти матчах одержав всего одну победу и набрав лишь шесть очков. На данный момент пятикратный чемпион Казахстана делит последнюю строчку в таблице с карагандинским «Шахтёром».
Одним из претендентов на пост наставника «Актобе» называется бывший главный тренер национальной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов. К ближайшему матчу на Кубок страны против «Атырау», которые состоится 10 мая, команду готовит местный специалист Игорь Прохницкий.
Берик Жарыкпаев.
Фото: kazfootball.kz.
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