Тысячи карагандинцев пришли 9 мая к Вечному огню

В Караганде на мемориале «Вечный огонь» состоялся митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи карагандинцев пришли сюда с утра воздать дань памяти. Для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла установили специальную палатку, сообщает пресс-служба акима области.





«День Победы – это торжество, в котором слились радость, память и скорбь. Вот уже 72 года отделяют нас от того дня, когда закрылась одна из самых трагичных страниц в истории человечества, и на весь мир прозвучало долгожданное слово Победа. Многое изменилось в нашей жизни за это время, но неизменной остается наша благодарность тем, кто сражался за мирное небо, за наше мирное будущее», - поздравил земляков аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.





Карагандинцы в боях и в тылу вносили свой вклад в победу над фашизмом, отметил он.





«Как сказал Президент: «Ордена на груди наших ветеранов – это символ победы человеческого духа». И мы горды, что за проявленное мужество и героизм более 6500 наших земляков награждены орденами и медалями», - добавил глава региона.





Он поблагодарил ветеранов за сегодняшнюю мирную жизнь.«Поколение победителей – это гордость нашего общества, это пример истинной любви к родной земле и беззаветного мужества. Великая Победа – это важная часть нашей общей истории. Без нее не состоялась бы независимость нашей страны. Мы всегда будем помнить и чтить память победителей, остановивших фашизм», - сказал Ерлан Кошанов.





Со словами наставления к землякам обратился 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Беркут Есжанов. Он призвал молодежь свято хранить историю, чтить героев и высоко держать знамя Великой Победы. «Вы должны быть сплоченными ради процветания нашего государства», - отметил аксакал.





Минутой молчания и залпами снарядов почтили на митинге память павших в Великой Отечественной войне. Военнослужащие Карагандинского гарнизона прошли по площади парадным маршем. Митинг завершился возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь».





В этот же день аким области лично поздравил 40 ветеранов. Некоторых из них Ерлан Кошанов навестил дома, с остальными встретился в праздничной палатке в парке Победы.





По данным областного Совета ветеранов, этот День Победы в регионе встретили 184 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Самому старшему ветерану 98 лет. В области проживает более 13 тысяч тружеников тыла.



