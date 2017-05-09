Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Более 30-ти пожарных тушили частный дом в Астане

9 мая 2017, 18:03

Обошлось без жертв и пострадавших.

33 пожарных и шесть единиц техники тушили пожар в частном жилом доме. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.

"Сегодня в 15:33 в ДЧС Астаны поступило сообщение пожаре в частном жилом доме на пересечении улиц Карталинская и Окжетпес. По прибытию пожарным подразделением было установлено, что происходит горение кровли частного жилого дома и близ находящегося гаража. Силами сотрудников специализированных пожарных частей №2 и №5 ДЧС Астаны, а именно 33 сотрудника и шесть ед. техники, удалось локализовать пожар в 16:12, ликвидировать в 16:21", - сообщил Иманкулов.

По предварительным данным площадь пожара составила около 200 кв. м. Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: astana.zagranitsa.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...