Более 30-ти пожарных тушили частный дом в Астане

33 пожарных и шесть единиц техники тушили пожар в частном жилом доме. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz





"Сегодня в 15:33 в ДЧС Астаны поступило сообщение пожаре в частном жилом доме на пересечении улиц Карталинская и Окжетпес. По прибытию пожарным подразделением было установлено, что происходит горение кровли частного жилого дома и близ находящегося гаража. Силами сотрудников специализированных пожарных частей №2 и №5 ДЧС Астаны, а именно 33 сотрудника и шесть ед. техники, удалось локализовать пожар в 16:12, ликвидировать в 16:21", - сообщил Иманкулов.





По предварительным данным площадь пожара составила около 200 кв. м. Обошлось без жертв и пострадавших.



