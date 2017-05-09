Более 30-ти пожарных тушили частный дом в Астане
9 мая 2017, 18:03
Обошлось без жертв и пострадавших.
33 пожарных и шесть единиц техники тушили пожар в частном жилом доме. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.
"Сегодня в 15:33 в ДЧС Астаны поступило сообщение пожаре в частном жилом доме на пересечении улиц Карталинская и Окжетпес. По прибытию пожарным подразделением было установлено, что происходит горение кровли частного жилого дома и близ находящегося гаража. Силами сотрудников специализированных пожарных частей №2 и №5 ДЧС Астаны, а именно 33 сотрудника и шесть ед. техники, удалось локализовать пожар в 16:12, ликвидировать в 16:21", - сообщил Иманкулов.
По предварительным данным площадь пожара составила около 200 кв. м. Обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: astana.zagranitsa.kz.
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