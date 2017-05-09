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В Париже неизвестные ограбили ювелирный магазин на 800-900 тысяч евро

9 мая 2017, 18:12

Магазин специализируется на продаже дорогих часов.

Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин в 9-м округе Парижа на сумму 800-900 тысяч евро. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник в районе 11.10 по местному времени (15.10 аст) недалеко от Елисейских полей. Магазин специализируется на продаже дорогих часов.

По данным телеканала, у злоумышленников был с собой пистолет. После ограбления они скрылись с места преступления на мотоцикле. В настоящее время сумма ущерба оценивается в 800-900 тысяч евро.

Дополнительные подробности пока не сообщаются.

Фото: Fotolia / joseph_hilfiger.

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