В Париже неизвестные ограбили ювелирный магазин на 800-900 тысяч евро

Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин в 9-м округе Парижа на сумму 800-900 тысяч евро. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, передает Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, передает РИА Новости





Инцидент произошел во вторник в районе 11.10 по местному времени (15.10 аст) недалеко от Елисейских полей. Магазин специализируется на продаже дорогих часов.





По данным телеканала, у злоумышленников был с собой пистолет. После ограбления они скрылись с места преступления на мотоцикле. В настоящее время сумма ущерба оценивается в 800-900 тысяч евро.





Дополнительные подробности пока не сообщаются.



