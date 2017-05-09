Назарбаев поздравил Путина с Днем Победы
9 мая 2017, 18:37
Поздравительные телеграммы Путину также направили главы других государств.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина и граждан России с Днем Победы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Также сообщается, что поздравительные телеграммы Путину направили главы Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и других стран.
Напомним, сегодня Назарбаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан қорғаушылар". В своей речи Президент поблагодарил и поздравил ветеранов войны, отметив проявленную ими отвагу и смелость перед лицом врага.
"Ветераны войны проложили путь к нашему счастью, независимости, сегодняшнему чистому синему небу. Сегодня, возложив цветы к монументу "Отан қорғаушылар", мы выражаем великое восхищение героизму и труду нашего народа на фронтах и в тылу", - сказал Глава государства.
Фото: arnapress.kz.
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