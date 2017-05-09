В Алматы сбили пешехода

Перебегавшего дорогу в неположенном месте пешехода сбили в Алматы, сообщили очевидцы происшествия.





ДТП произошло на пересечении проспекта Раимбека и улицы Яссауи. Со слов людей, ставших свидетелями, Subaru Forester и Mitsubishi Galant двигались по проспекту Раимбека в западном направлении. Не доезжая 50 метров от надземного пешеходного перехода, перед Subaru начал перебегать дорогу мужчина.





Водителю Forester пришлось совершить резкий маневр, чтобы избежать столкновения. Однако идущий рядом водитель Mitsubishi не успел среагировать и на полном ходу врезался в заднюю часть Subaru, которую, в свою очередь, откинуло на пешехода.





Очевидцы и участники ДТП быстро выбежали и вытащили пешехода из-под Subaru. Пешехода госпитализировали. Полиция разбирается в произошедшем.











