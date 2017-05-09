Более 20 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Усть-Каменогорске

Патриотическая акция в ВКО в этом году набрала небывалый масштаб. Впервые «Бессмертный полк» появился на улицах Усть-Каменогорска в 2014 году. В прошлом году он насчитывал около десяти тысяч человек, а сегодня их число превысило 20 тысяч. Вместе с горожанами в шествии в память о погибших бойцах принял участие аким области Даниал Ахметов. Он прошел до Мемориала Славы, держа в руках портрет своего отца-ветерана Великой Отечественной войны.





Бессмертный полк объединил горожан и гостей Усть-Каменогорска. Люди разных национальностей и всех возрастов вышли на улицу с портретами своих отцов, дедов и прадедов, чтобы почтить их память. Многотысячная колонна начала движение с речного вокзала в сопровождении духового оркестра областной филармонии, воинской части №5518, кадетов школ города. Активисты молодежных объединений раздавали Казахстанские Ленты Победы. По дороге к Вечному огню горожан встречали «живые статуи» - актеры областного театра и артисты, исполнявшие песни военных лет.





В этом году впервые в акции принял участие митрополит Астанайский и Казахстанский Александр Могилев. Вместе с устькаменогорцами он дошел до мемориала Славы.





Глава региона Даниал Ахметов поздравил жителей области с праздником и поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за их подвиг.





– Благодаря нашим отцам и дедам, сегодня мы живем под мирным небом, строим сильное государство и с уверенностью смотрим в будущее. Посмотрите на эти высеченные имена Героев, и вы убедитесь, что за мир сражались представители всех народов нашей многонациональной страны. Для всех них была одна заветная цель – защитить родную землю от захватчиков, подарить жизнь и свободу будущим поколениям, – сказал Даниал Ахметов. – Благодаря Нурсултану Абишевичу Назарбаеву политика нашего государства на протяжении всех лет независимого развития Казахстана нацелена на мир и согласие, единство нашего народа, на то чтобы молодое поколение казахстанцев знали о войне только из рассказов ветеранов и учебников истории.





Участники акции возложили цветы к Вечному огню. По традиции горожан угощали солдатской кашей, на нескольких площадках в разных микрорайонах города были организованы концерты, проводились спортивные состязания. Мероприятия, посвященные Великой Победе, будут длиться до самого вечера. Программа продолжится акцией «Зажги свечу», в рамках которой у мемориала Славы загорится 7199 свечей символизирующих число погибших восточноказахстанцев в годы Великой Отечественной войны. Завершится день праздничным фейерверком.



