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Жамбылцы торжественно отмечают 72-ю годовщину Великой Победы

9 мая 2017, 13:00

Мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине Великой Победы завершатся ярким салютом.

Сегодня жамбылцы торжественно отмечают великий праздник – День Победы.

По ежегодной традиции аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, а также другие официальные лица возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».

Кроме того, одновременно состоялись церемонии возложения цветовк памятникам героев войны Б.Момышулы, А. Сухамбаева, Ы. Сулейменова и обелиску Славы.

Участники масштабного мероприятия почтили память миллионов погибших в годы ВОВ минутой молчания.

В рамках торжественного события от мемориала «Вечный огонь»до центральной площади «Достык» состоялось общереспубликанское шествие "Қаһарман Ұлт – Бессмертный полк».

Участники движения "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам города с портретами ветеранов Великой Отечественной войны,с целью увековечивания памяти подвигов фронтовиков.

В строю "Бессмертного полка" в честь Дня Победы участвовали потомки ветеранов войны, а также пенсионеры,молодежь и дети.

В ходе мероприятия на центральной площади состоялось торжественное прохождение воинских подразделений регионального командования «Юг», подразделений органов внутренних дел, студентов военной кафедры ТарГУ и учащихся школ города.

В областном центре прошло еще одно мероприятие, приуроченное к 72-летию Победы в ВОВ, в рамках которой таразцы танцевали вальс в центре города. Акцию "Вальс Победы" поддержал и аким области Карим Кокрекбаев.

В сосновом бору парка имени Турара Рыскулова организована работа полевой кухни с солдатской кашей, пением в строю и народными гуляниями.

По городу проходят праздничные концерты, театрализованные представления, посвященные поколению пожилых людей, которым мы обязаны мирным небом над головой.

Мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине Великой Победы завершатся ярким салютом.

Напомним,что в Жамбылской области с каждым годом становится все меньше участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

В этот раз праздник Победы отмечают 129 ветеранов, 7 человек приравненных к инвалидам и участникам ВОВ, а также 6868тыловиков и 539 вдов участников и инвалидов войны.

Следует отметить, что ветераны получили единовременную выплату в размере 150 тысяч тенге. Лицам, приравненным к участникам ВОВ выделено по 30 тысяч тенге, а труженикам тыла и вдовам погибших выплачено по 15 тысяч тенге.



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