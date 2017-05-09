Жамбылцы торжественно отмечают 72-ю годовщину Великой Победы

Сегодня жамбылцы торжественно отмечают великий праздник – День Победы.





По ежегодной традиции аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, а также другие официальные лица возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».





Кроме того, одновременно состоялись церемонии возложения цветовк памятникам героев войны Б.Момышулы, А. Сухамбаева, Ы. Сулейменова и обелиску Славы.





Участники масштабного мероприятия почтили память миллионов погибших в годы ВОВ минутой молчания.





В рамках торжественного события от мемориала «Вечный огонь»до центральной площади «Достык» состоялось общереспубликанское шествие "Қаһарман Ұлт – Бессмертный полк».





Участники движения "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам города с портретами ветеранов Великой Отечественной войны,с целью увековечивания памяти подвигов фронтовиков.





В строю "Бессмертного полка" в честь Дня Победы участвовали потомки ветеранов войны, а также пенсионеры,молодежь и дети.





В ходе мероприятия на центральной площади состоялось торжественное прохождение воинских подразделений регионального командования «Юг», подразделений органов внутренних дел, студентов военной кафедры ТарГУ и учащихся школ города.





В областном центре прошло еще одно мероприятие, приуроченное к 72-летию Победы в ВОВ, в рамках которой таразцы танцевали вальс в центре города. Акцию "Вальс Победы" поддержал и аким области Карим Кокрекбаев.





В сосновом бору парка имени Турара Рыскулова организована работа полевой кухни с солдатской кашей, пением в строю и народными гуляниями.





По городу проходят праздничные концерты, театрализованные представления, посвященные поколению пожилых людей, которым мы обязаны мирным небом над головой.





Мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине Великой Победы завершатся ярким салютом.





Напомним,что в Жамбылской области с каждым годом становится все меньше участников и инвалидов Великой Отечественной войны.





В этот раз праздник Победы отмечают 129 ветеранов, 7 человек приравненных к инвалидам и участникам ВОВ, а также 6868тыловиков и 539 вдов участников и инвалидов войны.





Следует отметить, что ветераны получили единовременную выплату в размере 150 тысяч тенге. Лицам, приравненным к участникам ВОВ выделено по 30 тысяч тенге, а труженикам тыла и вдовам погибших выплачено по 15 тысяч тенге.



