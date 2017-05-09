Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Явка на президентских выборах в Южной Корее составила 77,2%

9 мая 2017, 19:40

Новый президент Южной Кореи вступит в должность 10 мая — сразу после подтверждения ЦИК его победы на выборах.

В голосовании на президентских выборах в Южной Корее во вторник приняло участие 77,2% электората, явка оказалась выше на 1,4% чем во время предыдущих выборов президента. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны, передает РИА Новости.

Согласно опубликованным после закрытия избирательных участков данным exit-polls, победу одержал демократ Мун Чжэ Ин, за которого проголосовал 41,1% избирателей. Представителя консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё поддержали 23,3%, а кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су — 21,8% электората.

Всего по стране было открыто 13 тысяч 964 избирательных участка, и зарегистрировано 42 миллиона 479 тысяч 710 избирателей. Голосование завершилось в 20.00 (17.00 аст).

Новый президент Южной Кореи вступит в должность 10 мая — сразу после подтверждения ЦИК его победы на выборах.

В Южной Корее досрочно проводились выборы нового президента вместо отстраненной от власти два месяца назад бывшей главы государства Пак Кын Хе. После сообщений о ее участии в крупном коррупционном скандале ей был объявлен импичмент, а затем последовал арест и предъявление целого ряда обвинений, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщалось ранее, 4-5 мая в Южной Корее проходило досрочное голосование, направленное на повышение явки. Принятый в 2014 году закон позволяет всем желающим гражданам страны проголосовать раньше дня выборов, независимо от причины.

Иван Захарченко.

Фото: РИА Новости . Захарченко Иван Станиславович.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...