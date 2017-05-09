Шествие "Бессмертный полк" в Астане стало самым многочисленным в Казахстане. Двадцать тысяч человек принесли фотографий своих дедов, отцов и братьев. В сопровождении фронтовых песен и военизированной спецтехники парадная колонна прошла почти 4 километра.





Колонны военной техники и участники акции стартовали у монумента "Қазақ елі" и прошли по проспекту Тәуелсіздік до площади защитникам Отечества.





"На портрете мой дедушка Сандыбаев Майтан Маканович. В 1943 году, в 18 лет, попал на фронт в 218-ый противотанковый полк, призывался из Северо-Казахстанской области. После войны вернулся, проработал 30 лет в школе учителем истории. Дожил почти до 90 лет. Для меня он был как отец, он меня воспитывал, горжусь им. Помню, как он рассказывал, когда их отправили на освобождение Украины, проходили через Днепр, фашисты уже бомбили. Этот момент сильно запомнился, бомбили со всех сторон. Тогда он был еще молодой, не умел плавать…После ранения, когда он лежал в госпитале его женщина постоянно кормила борщом. Этот момент он тоже хорошо запомнил", — рассказал внук ветерана Нурсултан Сандыбаев.





Дети, внуки, правнуки участников Великой Отечественной войны пронесли по улицам города фотографии героев.





"Это мой папа Сергей Селиверстов. Он прошел всю войну, победу встретил в Чехословакии. Был ранен, контужен, но после лечения возвращался в строй. Сейчас растут внуки и внучки, поколение растет, мы помним дедов и отцов. Сам он родился в Отаре, призывался из Алматы. Начинал службу свою в Республике Беларусь. Не стало его 6 апреля 1994 году", — рассказала о своем отце Марина Селиверстова.





Впервые "Бессмертный полк" проводился в Астане в 2015 году, тогда в шествии приняли участие 1500 человек. В 2016 году количество выросло до 7000. В этом году число участников достигло рекордных 20 тысяч человек, которые выстроились в колонну длиной 1,2 километра.





Это самое масштабное шествие по количеству участников, отмечают организаторы мероприятия.







