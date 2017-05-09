Велосипедист снял на видео медведя, погнавшегося за его товарищем
9 мая 2017, 21:24
Зверь некоторое время бежал вдоль дороги, а потом повернул обратно в лес и скрылся.
Велосипедист снял на нашлемную камеру медведя, погнавшегося за его товарищем на лесной дороге. Видеоролик был опубликован на YouTube пользователем Dusan Vinzik, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в Малино Брдо в Словакии. Камера на шлеме велосипедиста зафиксировала, как наперерез его товарищу, ехавшему по тропинке, выбежал медведь.
Зверь некоторое время бежал вдоль дороги, а потом повернул обратно в лес и скрылся. Велосипедист, ехавший первым, остановился и повернул назад, видимо, опасаясь вновь столкнуться со зверем.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857834-6bc09262b88a9c8848cde20b70a95931
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...