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Велосипедист снял на видео медведя, погнавшегося за его товарищем

9 мая 2017, 21:24

Зверь некоторое время бежал вдоль дороги, а потом повернул обратно в лес и скрылся.

Велосипедист снял на нашлемную камеру медведя, погнавшегося за его товарищем на лесной дороге. Видеоролик был опубликован на YouTube пользователем Dusan Vinzik, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Малино Брдо в Словакии. Камера на шлеме велосипедиста зафиксировала, как наперерез его товарищу, ехавшему по тропинке, выбежал медведь.

Зверь некоторое время бежал вдоль дороги, а потом повернул обратно в лес и скрылся. Велосипедист, ехавший первым, остановился и повернул назад, видимо, опасаясь вновь столкнуться со зверем.


Фото: кадр из видео.

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