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ЕС в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной

9 мая 2017, 21:44

Либерализация визового режима предусматривает право украинцев осуществлять туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода, однако не дает права на работу или учебу.

Руководство Европейского союза в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

"Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и всего через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями", - сказала она.

Еврокомиссия 18 декабря прошлого года рекомендовала Совету ЕС рассмотреть возможность упрощения визового режима с Грузией, Украиной и самопровозглашенной республикой Косово. 26 апреля источник ТАСС в Совете ЕС сообщил, что послы 28 стран Евросоюза согласовали решение о либерализации визового режима для Украины. Предполагается, что Совет ЕС утвердит это решение 11 мая. После этого оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу спустя 20 дней.

Либерализация визового режима ЕС с Украиной, в частности, предусматривает право граждан Украины осуществлять туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода, однако не дает права на работу или учебу.

Олег Зеленин.

Фото: zn.ua.

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