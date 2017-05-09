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Wikipedia обратилась в Конституционный суд Турции в связи с блокировкой

9 мая 2017, 22:03

Доступ к Wikipedia на территории Турции был заблокирован 29 апреля.

Интернет-энциклопедия Wikipedia обратилась в Конституционный суд Турции после того, как местный суд отклонил апелляцию против блокировки Wikipedia в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

Ранее суд Анкары отклонил апелляцию некоммерческой организации Wikimedia, которая является владельцем Wikipedia.

Доступ к Wikipedia на территории Турции был заблокирован 29 апреля. Министерство транспорта и связи Турции объяснило блокировку Wikipedia тем, что она "вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене", в частности отказалась удалить тексты "о неких связях Анкары с террористическими организациями". Если материалы будут удалены, то блокировка может быть снята, заявили власти страны.

Фото: РИА Новости.

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