Wikipedia обратилась в Конституционный суд Турции в связи с блокировкой
9 мая 2017, 22:03
Доступ к Wikipedia на территории Турции был заблокирован 29 апреля.
Интернет-энциклопедия Wikipedia обратилась в Конституционный суд Турции после того, как местный суд отклонил апелляцию против блокировки Wikipedia в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.
Ранее суд Анкары отклонил апелляцию некоммерческой организации Wikimedia, которая является владельцем Wikipedia.
Доступ к Wikipedia на территории Турции был заблокирован 29 апреля. Министерство транспорта и связи Турции объяснило блокировку Wikipedia тем, что она "вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене", в частности отказалась удалить тексты "о неких связях Анкары с террористическими организациями". Если материалы будут удалены, то блокировка может быть снята, заявили власти страны.
Фото: РИА Новости.
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