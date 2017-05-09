В Кызылорде отмечают День Победы

Аким области Крымбек Кушербаев и другие участники митинга возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и почтили минутой молчания память о погибших в бою.

9 мая в Кызылорде состоялся митинг, посвященный 72-й годовщине Великой Победы.





Праздничное мероприятие началось с шествия «Бессмертного полка», который ежегодно проходит по центральным улицам Кызылорды. В память о погибших в Великой Отечественной и Афганской войнах, а также об ушедших из жизни уже по возвращении на родину, участники шествия несли фото ветеранов.





Аким области Крымбек Кушербаев и другие участники митинга возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и почтили минутой молчания память о погибших в бою.





- Празднуя 72-летие Победы, мы ни на минуту не должны забывать какой дорогой ценой она досталась. Мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на полях сражений, кто не дожил до сегодняшнего праздника. Празднуя 72-летие, мы преклоняемся перед подвигом, совершенным фронтовиками и теми, кто самоотверженно и беззаветно трудился в те тяжелые годы в тылу, ковал Победу на фабриках, заводах, в колхозах, на фермах, в научных лабораториях, - сказал глава региона.





В завершение участникам митинга предложили отведать солдатской каши в специальных палатках.



