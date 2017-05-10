Бой Головкин - Альварес может пройти на территории Азии

Еще одна страна включилась в борьбу за право принять бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37-0, 33 KO) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 KO), сообщает сообщает Vesti.kz





Как сообщил владелец промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя, на этот поединок теперь претендует и ОАЭ.





"Мне поступили звонки из Дубая, а потом из Великобритании. Этот бой вызывает интерес во всем мире. Все решится в ближайшие недели, когда начнутся переговоры", - сказал Де Ла Хойя, которого цитирует ESPN.





На данный момент на бой Головкин - Альварес образовалась очередь из восьми арен. В числе главных фаворитов три варианта: T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Madison Square Garden в Нью-Йорке и стадион AT&T Stadium в Далласе.





Хотят принять у себя бой "Канело" - Головкин арены MGM Grand в Лас-Вегасе и Staples Center в Лос-Анджелесе. Поединок может пройти и за пределами США - в нем заинтересованы лондонский стадион "Уэмбли" и стадион "Ацтека" в Мехико. Прокомментировали возможность проведения этого боя на родине Головкина и в Федерации профи-бокса Казахстана.





Бой Головкин - Альварес пройдет 16 сентября. Место проведения поединка пока не определено. При этом команда "Канело" зарезервировала арену T-Mobile в Лас-Вегасе и подала заявку в Атлетическую комиссию штата Невада на проведение вечера бокса на дату боя с Головкиным.





Ожидается, что на кону в поединке Головкин - Альварес будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми сейчас владеет казахстанец. Мексиканец же готов выставить пояс журнала The Ring, но при этом не хочет драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.



