Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

США продлили на год санкции против Сирии

10 мая 2017, 00:18

Вашингтон осуждает жесткое насилие и нарушение прав человека режимом президента Сирии Башаром Асада и призывает его прекратить насилие над сирийским народом.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 9 мая, еще на год продлил санкции в отношении правительства Сирии. Об этом говорится в уведомлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Вашингтон осуждает жесткое насилие и нарушение прав человека режимом президента Сирии Башаром Асада и призывает его прекратить насилие над сирийским народом.

В документе напоминается, что впервые санкции были введены против Сирии в мае 2004 года «как ответ на необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен ракетный удар по используемому правительственной авиацией Сирии аэродрому Шайрат. Это было сделано после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химоружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Ron Sachs / CNP / Globallookpress.com.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...