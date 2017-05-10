США продлили на год санкции против Сирии
10 мая 2017, 00:18
Вашингтон осуждает жесткое насилие и нарушение прав человека режимом президента Сирии Башаром Асада и призывает его прекратить насилие над сирийским народом.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 9 мая, еще на год продлил санкции в отношении правительства Сирии. Об этом говорится в уведомлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Как следует из документа, Вашингтон осуждает жесткое насилие и нарушение прав человека режимом президента Сирии Башаром Асада и призывает его прекратить насилие над сирийским народом.
В документе напоминается, что впервые санкции были введены против Сирии в мае 2004 года «как ответ на необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».
В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен ракетный удар по используемому правительственной авиацией Сирии аэродрому Шайрат. Это было сделано после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химоружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Ron Sachs / CNP / Globallookpress.com.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857843-799bc8e973256a77afe27d5218a28ab5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...