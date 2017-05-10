США продлили на год санкции против Сирии

Вашингтон осуждает жесткое насилие и нарушение прав человека режимом президента Сирии Башаром Асада и призывает его прекратить насилие над сирийским народом.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 9 мая, еще на год продлил санкции в отношении правительства Сирии. Об этом говорится в уведомлении, распространенном пресс-службой Белого дома.





Как следует из документа, Вашингтон осуждает жесткое насилие и нарушение прав человека режимом президента Сирии Башаром Асада и призывает его прекратить насилие над сирийским народом.





В документе напоминается, что впервые санкции были введены против Сирии в мае 2004 года «как ответ на необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».





В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен ракетный удар по используемому правительственной авиацией Сирии аэродрому Шайрат. Это было сделано после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химоружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.







