Белый дом обещает укреплять альянс с Южной Кореей

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер поздравил Мун Чжэ Ина с избранием президента Южной Кореи, отметил мирный характер передачи власти и пообещал укреплять союз с Сеулом, сообщает сообщает РИА Новости





"Мы поздравляем избранного президента Мун Чжэ Ина и вместе с южнокорейцами празднуем мирную, демократическую передачу власти. Мы рассчитываем на работу с избранным президентом Муном, дальнейшее укрепление альянса между США и Республикой Корея и углубление давней дружбы и партнерства между нашими двумя странами", — говорится в заявлении Спайсера.





Как передает информационное агентство Ренхап, согласно подсчету 15,7% протоколов, кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин получает 38,4% голосов. Представителя консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё поддерживают как минимум 27,8% избирателей, а кандидата Народной партии Южной Кореи Ан Чхоль Су — 21,2%.





Алексей Богдановский.



