Белый дом обещает укреплять альянс с Южной Кореей
10 мая 2017, 00:43
Кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин получил 38,4% голосов.
Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер поздравил Мун Чжэ Ина с избранием президента Южной Кореи, отметил мирный характер передачи власти и пообещал укреплять союз с Сеулом, сообщает РИА Новости.
"Мы поздравляем избранного президента Мун Чжэ Ина и вместе с южнокорейцами празднуем мирную, демократическую передачу власти. Мы рассчитываем на работу с избранным президентом Муном, дальнейшее укрепление альянса между США и Республикой Корея и углубление давней дружбы и партнерства между нашими двумя странами", — говорится в заявлении Спайсера.
Как передает информационное агентство Ренхап, согласно подсчету 15,7% протоколов, кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин получает 38,4% голосов. Представителя консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё поддерживают как минимум 27,8% избирателей, а кандидата Народной партии Южной Кореи Ан Чхоль Су — 21,2%.
Алексей Богдановский.
Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais.
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