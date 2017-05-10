Китай сообщил об успешном испытании ракет нового типа

Когда именно было проведено испытание Минобороны не уточнило.

Китай провел испытание ракет нового типа в Бохайском заливе. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на Министерство обороны КНР, передает Об этом сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на Министерство обороны КНР, передает РБК





«Ожидаемый результат достигнут», — говорится в заявлении ведомства. Когда именно было проведено испытание Минобороны не уточнило.





В ведомстве также отметили, что испытание проводилось в рамках ежегодных плановых учений. Его провели с целью приобретения необходимых навыков вооруженными силами для того, чтобы «справиться с угрозами национальной безопасности», — отмечается в заявлении.



