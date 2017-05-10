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Китай сообщил об успешном испытании ракет нового типа

10 мая 2017, 01:19

Когда именно было проведено испытание Минобороны не уточнило.

Китай провел испытание ракет нового типа в Бохайском заливе. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на Министерство обороны КНР, передает РБК.

«Ожидаемый результат достигнут», — говорится в заявлении ведомства. Когда именно было проведено испытание Минобороны не уточнило.

В ведомстве также отметили, что испытание проводилось в рамках ежегодных плановых учений. Его провели с целью приобретения необходимых навыков вооруженными силами для того, чтобы «справиться с угрозами национальной безопасности», — отмечается в заявлении.

Фото: defence.ru.

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