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В Москве большой салют завершил празднование Дня Победы

10 мая 2017, 01:28

Было использовано более 70 видов фейерверочных изделий.

Большой салют завершил празднование Дня Победы в Москве, сообщает РИА Новости.

Как сообщил журналистам командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа полковник Вячеслав Парадников, было использовано более 70 видов фейерверочных изделий.

По его словам, сочетание цветов главного салюта страны, высоту залпов и их последовательность "продумывает" специальная программа, которая позволяет заранее посмотреть, как салют будет выглядеть в реальности.

Для празднования Дня Победы используются салютные выстрелы калибров 310, 195, 125 и 105 миллиметров. От калибра зависит высота разрыва и образование цветного шара в воздухе. Выстрелы закладывают в стволы салютных установок на базе автомобилей "Камаз" и соединяют контактной цепью.

В назначенное время специалисты лишь нажимают кнопки и далее сигнал идет по всей цепи: каждая установка работает в автоматическом режиме, в определенное время "выбрасывая" в небо определенный заряд.

Также специалисты тестировали одновременный запуск салюта по радиосвязи — все салютные установки подключались к выделенному радиоканалу, отображаясь на центральном пункте.

"В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсили около 10 тысяч фейерверочных выстрелов. В течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий произвели 30 залпов", — отметил Парадников.

Салютные установки были размещены в 16 точках Москвы, в том числе в Парке Победы, на Лужнецкой и Кремлевской набережных. Легендарные 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года стреляли с Поклонной горы.

Фото: РИА Новости . Валерий Мельников.

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