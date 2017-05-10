Дожди с грозами возможны 10 мая

Лишь на юго-западе и востоке республики погода без осадков.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей , передает Zakon . kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





Лишь на юго-западе и востоке республики погода без осадков.





В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях ожидается местами гроза, усиление ветра ночью местами, днем 15-20, в Северо-Казахстанской области днем порывы 23-28 м/с.





В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской областях местами гроза, усиление ветра 15-23 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.





В Павлодарской области днем усиление ветра до 15-25 м/с, местами гроза. В Восточно-Казахстанской области днем местами ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Мангыстауской, днем Алматинской областях местами ожидается гроза.



