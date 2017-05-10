Туринский "Ювентус" стал первым финалистом Лиги чемпионов после того, как с общим счетом 4:1 выбил "Монако" из турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.





Ответная встреча 1/2 финала, которая состоялась в Турине, завершилась также в пользу "Ювентуса" - 2:1. Автором первого гола, забитого на 33-й минуте, стал Марио Манджукич, выскочивший на подачу Дани Алвеса и со второго раза все же переигравший голкипера гостей Даниэла Субашича.





В конце первого тайма Дани Алвес к трем результативным передачам добавил и гол. Субашич выбежал из ворот, чтобы отразить подачу с углового, однако мяч прилетел к бразильцу, который с лета из-за пределов штрафной выстрелил в ближний угол пустых ворот хорвата.





Во втором тайме, а именно на 69-й минуте Килиан Мбаппе сумел все же забить легендарному голкиперу. Произошло это после того, как туринцы бросили Жоау Моутинью, который на скорости прорвался слева к лицевой и без сопротивления прострелив во вратарскую, где Джанлуиджи Буффон неудачно вышел из ворот, дав мяч дойти до Мбаппе, пробившего в пустые ворота.





Таким образом, "монегаскам" удалось прервать длительную сухую серию "старой синьоры" в Лиге чемпионов, которая не пропускала в турнире с матча группового этапа с испанской "Севильей" (3:1), прошедшего 22 ноября 2016 года. Продолжительность "сухой" серии 39-летнего итальянца составила 689 минут.





Кроме того, Буффон провел свой 150-й матч в еврокубках и вошел в топ-10 игроков по этому показателю. Среди действующих футболистов он уступает только лидеру списка Икеру Касильясу (175 матчей) из "Порту" и Хосе Рейне (155) из "Наполи".





Стоит отметить, что в первом матче "Ювентус" в гостях одержал победу над "Монако" со счетом 2:0. В другом полуфинале, который пройдет в ночь с 10-го на 11-е мая, сыграют мадридские "Атлетико" и "Реал". Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "сливочных".





Финал самого престижного европейского клубного турнира состоится 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе (Уэльс).



