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Тереза Мэй приветствовала результаты переговоров по Сирии в Астане

10 мая 2017, 06:44

Мэй подчеркнула важность переговоров в Казахстане в свете политического процесса, который необходим Сирии для перехода власти от президента страны Башара Асада.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала достигнутый в Астане прогресс в сирийском урегулировании, сообщил во вторник официальный представитель премьера, передает РИА Новости.

"Премьер-министр приветствовала прогресс, достигнутый на переговорах в Астане, и похвалила конструктивную роль Турции в процессе определения зон деэскалации конфликта", — сообщил представитель премьера.

По его словам, соответствующее заявление премьер сделала в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, беседа с которым состоялась во вторник вечером.

Представитель премьера сообщил, что Мэй подчеркнула важность переговоров в Казахстане в свете политического процесса, который необходим Сирии для перехода власти от президента страны Башара Асада.

Представители стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и семь других регионов. Согласно меморандуму, в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

Фото: РИА Новости

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