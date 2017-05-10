Тереза Мэй приветствовала результаты переговоров по Сирии в Астане

"Премьер-министр приветствовала прогресс, достигнутый на переговорах в Астане, и похвалила конструктивную роль Турции в процессе определения зон деэскалации конфликта", — сообщил представитель премьера.





По его словам, соответствующее заявление премьер сделала в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, беседа с которым состоялась во вторник вечером.





Представитель премьера сообщил, что Мэй подчеркнула важность переговоров в Казахстане в свете политического процесса, который необходим Сирии для перехода власти от президента страны Башара Асада.





Представители стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и семь других регионов. Согласно меморандуму, в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.