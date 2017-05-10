Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми

"Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности", — отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.





Как добавили в Белом доме, нового директора начнут искать незамедлительно.





"ФБР — один из самых любимых и уважаемых институтов, и сегодняшний день станет началом новой эры для жемчужины нашего правоохранительного сообщества", — заявил Трамп.





Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.