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20 "золотых" долларов, которые провалялись под диваном 111 лет

10 мая 2017, 07:36

Такие ценные бумаги выпускались Минфином США в 1863–1934 годах

Автор снимка обнаружил необычную купюру во время уборки в особняке, сообщает Life.ru.

Золотой сертификат на 20 американских долларов, датированный 1906 годом, просто валялся под диваном. Такие ценные бумаги выпускались Минфином США в 1863–1934 годах и удостоверяли право собственности на определённое количество благородного металла, хранящегося в банке.

Несмотря на немалую историческую ценность купюры, заработать на ней состояние вряд ли получится. По мнению знатоков, "золотую двадцатку" сейчас удастся продать не больше, чем за 100 долларов.

Фото: imgur.com


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