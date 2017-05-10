20 "золотых" долларов, которые провалялись под диваном 111 лет

Автор снимка обнаружил необычную купюру во время уборки в особняке, сообщает Life.ru.





Золотой сертификат на 20 американских долларов, датированный 1906 годом, просто валялся под диваном. Такие ценные бумаги выпускались Минфином США в 1863–1934 годах и удостоверяли право собственности на определённое количество благородного металла, хранящегося в банке.





Несмотря на немалую историческую ценность купюры, заработать на ней состояние вряд ли получится. По мнению знатоков, "золотую двадцатку" сейчас удастся продать не больше, чем за 100 долларов.





Фото: imgur.com



