Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин
10 мая 2017, 07:43
За 64-летнего Мун Чжэ Ина, представлявшего Демократическую партию Южной Кореи, проголосовали 13,4 миллиона избирателей.
Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах, согласно принятому утром в среду решению ЦИК, передает РИА Новости.
По данным, опубликованном на сайте ЦИК, за 64-летнего Мун Чжэ Ина, представлявшего Демократическую партию Южной Кореи, проголосовали 13,4 миллиона избирателей.
Представитель консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё набрал 24,03% голосов, а кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су — 21,41% голосов.
Нынешние выборы проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.
Фото: REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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