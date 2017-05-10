Полиция окружила дом рэпера 50 Cent

По данным СМИ, самого музыканта в доме нет.

Дом рэпера 50 Cent в штате Коннектикут окружили полицейские машины, передает Life.ru.





Как сообщает TMZ, полиция проверяет информацию о возможном проникновении посторонних в дом.





По данным СМИ, самого музыканта в доме нет. Также пока непонятно, было ли что-то украдено.





Этот дом 50 Cent купил у боксёра Майка Тайсона в 2003 году за 4,1 млн долларов.



