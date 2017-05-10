Новый формат кинотеатров идет из Китая

В рамках Кинофестиваля казахстанская бизнес-делегация, возглавляемая экс-министром культуры, информации и спорта, ныне председателем Совета директоров компании «Asia Silk Brigde» Есетжаном Косубаевым подписала с государственной китайской компанией «China Film Equipment» ряд крупных контрактов, касающихся развития киноиндустрии Казахстана. Репортажи и материалы о встречах уже транслированы на центральных китайских телеканалах и прессе.

Новая технология лазерной проекции кино, представленная в формате CGS — это прорыв в сфере кинотехнологий, новая, в какой-то мере переосмысленная концепция кинотеатра. Она открывает перед зрителями чёткое, яркое и насыщенное изображение, которое в сочетании с кристальным звуком выводит «эффект погружения» на новый уровень. К слову, в рамках Петербургского международного экономического форума, прошедшего в 2016 году, прошла отдельная сессия «Индустрия кино и передовые технологии», где компания презентовала специальный стенд, рассказывающий о преимуществах системы нового поколения кинотеатров.





Отрадно, что наша республика идёт в фарватере инновационных технологий. Подписанные контракты позволят казахстанским зрителям в буквальном смысле не только окунуться в мощное визуальное зрелище, но и познакомиться с новой концепцией развития современных мультиплексов. Кинокомплексы нового типа будут оборудованы специальным оборудованием лазерной проекции, объёмным кинозвуком. Отличительной особенностью станут интеллектуальные гейм-зоны для молодёжи и детей.





В 2017 году на основе подписанных контрактов планируется переоснащение 7 кинотеатров в торговых центрах Тараза, Атырау, а также любимого алматинцами кинотеатра «Арман». Последний, к слову, предполагается развивать в направлении кинофестивального центра.





Интерес к этой технологии проявили и крупные кинокомпании республики. Её стоимость вполне конкурентна — при несравненно высоком аудиовизуальном качестве. Можно уверенно говорить, что подписание контрактов в Пекине открывает новые горизонты в развитии киноиндустрии Казахстана. Примечательно, что в преддверии ЭКСПО-2017 компания Asia Silk Bridge планирует подписать ряд соглашений по продвижению «зелёной энергетики» в нашей республике.