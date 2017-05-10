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Дерево рухнуло на автомобили в Костанае

10 мая 2017, 08:35

Люди, к счастью, не пострадали.

Автомобили находились на парковке в районе КЖБИ в Костанае. Очевидцы сообщают, происшествие случилось между домами номер 115 и 117, передает alau.kz.

Сухое дерево упало на автомобили. Повреждены оказались Volkswagen и ВАЗ-21099.

Люди, к счастью, не пострадали. На место вызвали участкового. Автовладельцы поврежденных автомобилей намерены подать в суд на ПКСК.

Фото: Alau.kz

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