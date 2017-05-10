Дерево рухнуло на автомобили в Костанае
10 мая 2017, 08:35
Люди, к счастью, не пострадали.
Автомобили находились на парковке в районе КЖБИ в Костанае. Очевидцы сообщают, происшествие случилось между домами номер 115 и 117, передает alau.kz.
Сухое дерево упало на автомобили. Повреждены оказались Volkswagen и ВАЗ-21099.
Люди, к счастью, не пострадали. На место вызвали участкового. Автовладельцы поврежденных автомобилей намерены подать в суд на ПКСК.
Фото: Alau.kz
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