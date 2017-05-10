На «Евровидении-2017» определились первые финалисты
10 мая 2017, 08:51
В первом полуфинале свои номера представили 18 стран.
Победителями первого полуфинала «Евровидения-2017», которое проходит в Киеве, стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии, передает Lenta.ru.
В первом полуфинале свои номера представили 18 стран. Албания, Чехия, Финляндия, Грузия, Исландия, Латвия, Черногория и Словения не вышли в итоговую часть шоу.
Выбор финалистов проходил в два этапа. Национальные жюри выставили свои оценки после состоявшейся накануне живой трансляции генеральной репетиции, а телезрители отдавали голоса непосредственно в ходе шоу.
Церемония открытия «Евровидения-2017» прошла в киевском выставочном центре «Парковый» 7 мая. Второй полуфинал состоится 11 мая, финал пройдет 13 мая.
Украину в этом году представляет группа O.Torvald, конкурсантка от России Юлия Самойлова в мероприятии участия не принимает из-за запрета на въезд в республику из-за не согласованного с украинскими властями посещения Крыма в 2015 году. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что певица выступит на «Евровидении» в 2018-м году. В день первого полуфинала шоу Самойлова выступила на праздничном концерте в Севастополе, посвященном Дню Победы.
Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва указывает, что процедура полностью соответствовала международному праву, и подчеркивает, что вопрос о статусе полуострова закрыт.
Фото: Reuters
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