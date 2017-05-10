Назарбаев внес дополнения в закон о коллекторской деятельности

Глава государства внес дополнения и изменения в закон о коллекторской деятельности, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности» направлен на приведение законодательства в соответствии с Законом РК «О коллекторской деятельности».