 
Новости за сегодня

Назарбаев внес дополнения в закон о коллекторской деятельности

 

Глава государства внес дополнения и изменения в закон о коллекторской деятельности, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности» направлен на приведение законодательства в соответствии с Законом РК «О коллекторской деятельности».

 

 

10 мая 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код