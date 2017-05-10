Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
10 мая 2017, 09:55
Депутаты рассмотрят ряд законопроектов.
Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрят ряд вопросов, сообщает Zakon.kz.
Так, на рассмотрение депутатов вносятся ратификационные акты. Это Соглашение о займе между Казахстаном и Азиатским Банком Развития (Проект по реконструкции автодороги «Актобе – Макат»). Реконструкция данного участка автомобильной дороги создаст возможности для расширения межгосударственных и торговых отношений и откроет выход Прикаспийскому региону на рынки Китая, России и страны Юго-Восточной Азии. Этот дорожный участок будет присоединен к транспортному коридору «Западная Европа – Западный Китай».
В проекте повестки и Соглашение Казахстана с Россией о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.
Палате предстоит определиться также со сроками подготовки заключений по поступившим в мажилис новым законопроектам.
Это законодательные поправки по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений. В этом ряду и ратификационные акты: Соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики. Здесь же поправки в межправительственное Соглашение Казахстана с Узбекистаном о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую госграницу.
Трансляция пленарного заседание и обсуждение законопроектов пройдет в онлайн-режиме.
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