Казахстан стал лидером в ЦА по выплатам ветеранам ВОВ

Лидером по разовым выплатам ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы среди стран Центральной Азии стал Казахстан, сообщает сообщает centralasian.org





В Таджикистане заплатили 340 долларов, в Узбекистане – 256 долларов, в Кыргызстане – 220 долларов, в Туркменистане – 26 долларов. В России – 171 доллар.





В 2016 году в Казахстане ветеранам ВОВ выплачивали тоже больше всех в Центральной Азии - по 450 долларов. Меньше всего также в Туркменистане - 57 долларов.





По информации Министерства труда и социальной защиты населения, на сегодняшний день в республике проживает 2 776 участников и инвалидов ВОВ, 157 679 тружеников тыла, 194 переживших блокаду Ленинграда, 487 несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 7 806 жен умерших инвалидов ВОВ, 80 не вступивших в повторный брак супругов военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести) во время ВОВ, 778 других категорий граждан, внесших вклад в Победу.





Во многих крупных городах Казахстана прошла патриотическая акция "Бессмертный полк", в рамках которой потомки участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. прошли маршем с целью почтить память своих родных, столкнувшихся с ужасом мировой войны.





"Бессмертный полк" в Астане стало самым многочисленным. Двадцать тысяч человек принесли фотографий своих дедов, отцов и братьев. В сопровождении фронтовых песен и военизированной спецтехники парадная колонна прошла почти 4 километра. Впервые "Бессмертный полк" проводился в Астане в 2015 году, тогда в шествии приняли участие 1500 человек. В 2016 году количество выросло до 7000. В этом году число участников достигло рекордных 20 тысяч человек, которые выстроились в колонну длиной 1,2 километра.



