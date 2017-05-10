В ЮКО ветеранам ВОВ выдана единовременная материальная помощь в размере 226 тысячи тенге

В Южно-Казахстанской области в преддверии 72-летия победы в Великой Отечественной Войне участникам войны оказана единовременная материальная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей, то есть, 226,9 тыс. тенге, сообщает пресс-служба акима области.

Также приравненным к ним и труженикам тыла оказана единовременная социальная поддержка в размере 5 МРП, то есть 11 345 тенге. Наряду с этим, со специальными поздравлениями посетили дома 233 ветеранов ВОВ, которым вручены подарки в размере 100 тысячи тенге.

На сегодня в области насчитывается 233 ветеранов ВОВ, 996 лиц, приравненных к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 19199 тружеников тыла. Ветеранам ВОВ, которые сражались за мирное небо и счастливое будущее, ежегодно отдают дань глубокого уважения и признательности героизму и самоотверженности, а также оказывают социальную поддержку.

В частности, им оказывают бесплатную медицинскую помощь на государственном и региональном уровне. Кроме того, 7,8 тыс. граждан отдельных категорий ежегодно получают лечение и отдых в целях оздоровления представителей старшего поколения.

Вместе с этим, в рамках акции «Қамқорлық» ветеранам ВОВ оказана помощь в виде оплаты коммунальных услуг на сумму 8,4 млн. тенге за счет спонсоров.